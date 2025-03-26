Активисты Салавата обсудили развитие города с Главой Башкирии

26 марта в Доме республики состоялась встреча актива города Салавата с Главой Башкирии Радием Хабировым. На повестке – перспективы развития городского округа.

– В таком формате мы встречаемся впервые. Поэтому сегодня у нас есть возможность для открытого диалога. Судьба Салавата, как и всех других муниципалитетов республики, мне небезразлична, – отметил Радий Хабиров. – У вас очень крепкий город. По интегральному рейтингу среди девяти городских округов региона он занимает шестое место, а по количеству населения – третье в республике. Успешно работают крупные предприятия, в том числе градообразующее – «Газпром нефтехим Салават».

Участники встречи обсудили текущий уровень и планы по дальнейшему социально-экономическому развитию города. Руководитель региона отметил необходимость новых инициатив со стороны руководства муниципалитета для улучшения качества жизни населения.

– Есть вопросы, которые требуют особого внимания. Это прежде всего работа с предпринимателями, которые в том числе формируют богатство Салавата, с общественными организациями, – сказал Радий Хабиров. – Нужно наращивать темпы жилищного строительства, активнее заниматься наведением порядка и чистоты на улицах.

Глава Башкортостана сообщил, что в 2025 году в Салавате приступят к строительству новой школы. Также планируют благоустроить общественные пространства, дворовые территории и подъезды многоквартирных домов.

– Единственное среднее общеобразовательное учреждение, которое мы начинаем в этом году строить вне Уфы и полностью за счёт средств республики, – это школа на 800 мест в микрорайоне «Восточный» вашего города. Начнём наводить порядок на центральной площади, а в 2026 году выделим средства на ремонт дворов и подъездов. В этом году стартует и основной объём работ на трассе Р-240 по её расширению на участке от Стерлитамака до Зиргана. Это дорога федерального значения, на её реконструкцию мы привлекаем федеральное финансирование. Думаю, что за два года всё сделаем. Это хорошая история и для салаватцев, будете ездить с комфортом.

Радий Хабиров также анонсировал проведение в мае 2025 года встречи с предпринимательским сообществом Салавата.

– Мы планируем посещать все муниципалитеты, – рассказал руководитель региона. – Приезжаем с большой командой – представителями министерств, ресурсоснабжающих организаций – и обсуждаем ваши инициативы.

Участники встречи также затронули вопросы предоставления земельных участков ветеранам боевых действий, привлечения медицинских кадров, открытия современного кинотеатра.