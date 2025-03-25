В России запретили рекламу в заблокированных соцсетях

Реклама в заблокированных на территории России соцсетях и информационных ресурсах иностранных агентов будет запрещена с 1 сентября 2025 года. Закон об этом приняли в Госдуме.

Инициатива распространяется также на признанные нежелательными общественные и религиозные организации.

«Несмотря на то, что в России заблокирован ряд соцсетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг. Порой даже не задумываясь, они переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране», — прокомментировал председатель ГД Вячеслав Володин.