Совет при полпреде в ПФО обсуждает миграционную политику

Глава Башкирии участвует в работе Совета при Полномочном представителе Президента России в ПФО. Основная тема — миграционная политика.

В своих соцсетях Радий Хабиров написал: «Мы понимаем, что нам нужны трудовые ресурсы из других стран, особенно в условиях, когда наша экономика активно развивается. Но важно проводить грамотную, взвешенную работу по адаптации мигрантов, которые должны жёстко соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции.

Эту тему мы недавно рассмотрели на заседании нашего Совета по межнациональным отношениям. В ближайшие дни я проведу встречи с представителями диаспор нашей республики, чтобы еще раз обсудить эти вопросы.

Многие регионы Российской Федерации ограничили использование труда мигрантов в разных отраслях экономики. Мы такого решения не принимали, и необходимости я пока не вижу. Если мы поймем, что наши требования не выполняются — мы пойдём на эти ограничения.

Но пока нам удаётся сохранить этот баланс — те, кто приезжает в Башкортостан на работу, адаптируются к тем реалиям и обычаям, которые у нас есть в республике».