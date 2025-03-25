25 марта Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО, которое в Казани провёл полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. На повестке – реализация государственной миграционной политики и социально-культурная адаптация мигрантов.

Игорь Комаров напомнил, что в начале марта на расширенном заседании коллегии МВД президент России поручил разработать новую концепцию миграционной политики уже в текущем году. Её ключевые направления – безопасность общества и граждан, сохранение российской культурной идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Полпред отметил, что Приволжский округ является одним из наиболее привлекательных для внешних мигрантов. Объёмы потоков практически во всех регионах ПФО ежегодно исчисляются десятками тысяч человек. Сегодня на территории округа находится более 500 тысяч иностранцев.

Одной из проблем ситуации является высокая доля тяжких и экономических преступлений среди мигрантов. Это формирует общественное напряжение: социологические данные показывают исторически низкий уровень позитивного отношения к мигрантам и рост запросов на ужесточение миграционной политики.

В то же время растёт потребность в высококвалифицированных иностранных работниках. В 2024 году лидерами по числу выданных патентов на трудовую деятельность стали Татарстан (почти 50 тысяч), Нижегородская (около 31 тысячи) и Самарская (более 28 тысяч) области, Башкортостан (более 22 тысяч). Эти регионы формируют 70% всех привлечённых мигрантов ПФО.

В вузах округа обучается 82 тыс. иностранных студентов– пятая часть от их общего числа по стране (389 тыс.).

К управлению миграцией нужно подходить комплексно, отметил Игорь Комаров: усилить меры по предотвращению экстремистских угроз, предложить меры адаптации мигрантов на региональном уровне.

Комментируя тему трудовой миграции, Глава Башкирии Радий Хабиров сказал:

«Мы понимаем, что нам нужны трудовые ресурсы из других стран, особенно в условиях, когда наша экономика активно развивается. Но важно проводить грамотную, взвешенную работу по адаптации мигрантов, которые должны жёстко соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции.

Эту тему мы недавно рассмотрели на заседании нашего Совета по межнациональным отношениям. В ближайшие дни я проведу встречи с представителями диаспор нашей республики, чтобы еще раз обсудить эти вопросы.

Многие регионы Российской Федерации ограничили использование труда мигрантов в разных отраслях экономики. Мы такого решения не принимали, и необходимости я пока не вижу. Если мы поймем, что наши требования не выполняются — мы пойдём на эти ограничения.

Но пока нам удаётся сохранить этот баланс — те, кто приезжает в Башкортостан на работу, адаптируются к тем реалиям и обычаям, которые у нас есть в республике».

Ранее в Уфе представители вузов обменялись опытом по адаптации иностранных студентов.