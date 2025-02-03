В Башкирии обновили рекорд, построят еще один Центр для особенных детей. Главное

Радий Хабиров рассказал о достижениях республики и дал старт строительству еще одного Центра для особенных детей; Уфа может стать крупнейшим транспортным узлом ПФО; как ветераны СВО реализуют себя в республике; о качестве жизни, снижении преступности, строительстве мечети «Ар-Рахим». Эти и другие важные новости минувшей недели – в одном материале «Башинформа».
Агентство стратегических инициатив представило результаты ежегодного рейтинга регионов России по качеству жизни людей. По итогам 2024 года Башкирия заняла в нем десятое место. Об этом 27 января на совещании правительства сообщил Радий Хабиров. Он отметил, что еще три года назад в этом рейтинге мы были 40-ми, в прошлом году республика впервые вошла в двадцатку лучших регионов, а теперь – в десятке.
«Очень хорошее достижение, спасибо за это всем», – поблагодарил Глава республики. Он отметил, что рейтинг создан на основе анонимных вопросов жителей региона и отражает реальное самочувствие социума. Рейтинг составляют по 140 показателям в самых разных сферах жизни – медобслуживание, образование, безопасность, соцзащита, жилье и другие. Радий Хабиров подчеркнул, что работа по улучшению качества жизни населения республики будет продолжена. «Есть куда стремиться, и главное, что мы знаем, в каком направлении будем двигаться дальше», – сказал он.
На качество жизни людей напрямую влияет транспортная доступность. В этом году в Башкирию поступят еще три современных электропоезда «Финист», а в будущем Уфа может стать крупнейшим транспортным узлом ПФО, сообщил 28 января Радий Хабиров, подчеркнув, что республика получит электрички одной из первых среди регионов страны.
«Всего за последние пять лет мы получили 88 новых вагонов — с 2021 года подвижной состав пригородных поездов обновился на 70%», – рассказал Глава в соцсетях. В итоге пригородные перевозки стали более привлекательными. Только в Уфимской агломерации в 2024 году электричками воспользовались 2,8 млн человек — это на 700 тысяч больше, чем в 2023-м. В целом они перевезли 5,4 млн человек, на 1 млн человек больше, чем 2023-м. Увеличение числа электричек позволило сократить и время в пути. Так, от Шакши до Дёмы по железной дороге теперь можно доехать за 40 минут, а из Иглино до центра Уфы – меньше чем за час, сообщили на «Трансчасе» у Главы РБ.
По словам Радия Хабирова, в республике продолжится благоустройство ж/д станций на маршруте «городской электрички», еще планируют продлить маршруты из Уфы до Самары и Магнитогорска и увеличить число рейсов в Оренбург. «Будем работать над тем, чтобы превратить Уфу в крупнейший транспортный хаб ПФО. „Уфимскую электричку“ тоже будем развивать. Продлим маршрут до станции Чишмы, в перспективе до 2030 года организуем движение по Южному обходу до Зубово и Чесноковки», – поделился Глава и поблагодарил РЖД за эффективное взаимодействие.
28 января в Уфе прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры республики по итогам работы в 2024 году. В нем принял участие Глава Башкортостана. В своём выступлении Радий Хабиров отметил, что в прошлом году органы прокуратуры эффективно решали задачи по обеспечению защиты прав участников спецоперации, в том числе являющихся должниками по исполнительным производствам. В итоге восстановлены права 39 военнослужащих. Также пресекаются нарушения со стороны недобросовестных недропользователей, сообщил Башинформ.
«По материалам ваших проверок возбуждены уголовные дела по фактам порчи сельхозугодий при добыче полезных ископаемых, причинившей ущерб в размере более 660 млн рублей», – сказал он. При содействии органов прокуратуры восстановлены права 756 детей на получение алиментов. Доведены дополнительные лимиты в размере более 720 млн рублей для обеспечения техническими средствами реабилитации детей-инвалидов. Ощутимые результаты приносит сотрудничество органов власти и прокуратуры по противодействию коррупции.
При этом, по словам Главы республики, остаётся напряжённой криминогенная обстановка в сфере цифровых технологий. Так, из более 50 тысяч преступлений, зарегистрированных в прошлом году, почти каждое второе совершено с использованием информационно-коммуникационных технологий. Поэтому важной задачей для правоохранителей является «противодействие дистанционным хищениям денежных средств граждан, кибермошенничеству». Также Радий Хабиров призвал твёрдо противостоять попыткам манипулирования общественным мнением, наращивания негативного информационного фона, связанного с проведением СВО, «реагировать на любые проявления сепаратизма и экстремизма, пресекать их по всей строгости закона».
На коллегии сообщили, что в республике отмечается снижение на 1,7% числа совершенных преступлений, количество погибших от всех криминальных деяний снизилось на 53 человека. При этом на 15,3% увеличилось количество преступлений, совершенных иностранцами.
31 января и 1 февраля из Уфы в зону СВО торжественно проводили большие группы военнослужащих после краткосрочного отпуска. На площади перед «Уфа-Ареной» мужчин провожали родители, жёны, дети. Вице-премьер Ирек Сагитов от имени Главы Башкирии Радия Хабирова передал воинам привет и слова благодарности за самоотверженную службу.
«Во все времена воины Башкортостана показывали пример служения Отечеству. Низкий поклон вам», – сказал он и отметил, что республика помогала и будет помогать бойцам и их семьям. Так, днем ранее республика на передовую отправила 143-й гумконвой.
Бойцов в зону СВО повезли комфортабельные автобусы, выделенные по поручению Радия Хабирова.
Ранее, 27 января в Башкирию из зоны СВО вернулся отряд ОМОН Росгвардии. Приветствовал бойцов спецподразделения вице-премьер Ирек Сагитов, он также передал им слова благодарности от имени Главы Башкирии Радия Хабирова за образцовую службу и вручил им госнаграды.
В республике много внимания уделяют тому, чтобы вернувшимся с передовой ветеранам СВО обеспечить достойные условия для жизни и возможность реализовать себя. О таком примере в Кушнаренковском районе рассказал Радий Хабиров.
«С Тимуром Акчуриным я познакомился во время рабочей поездки в район. Он — ветеран СВО. Теперь работает начальником спасательной службы районной администрации, его избрали и депутатом местного Совета. Люди с таким опытом, с таким отношением к жизни очень нужны нашей республике и стране», — написал Хабиров в соцсетях.
30 января в Уфе в поддержку участников и ветеранов спецоперации на благотворительном концерте выступил популярный российский певец и композитор, народный артист России Олег Газманов.
На минувшей неделе несколько гумконвоев выехали из Башкирии в зону СВО. Так, жители Илишевского района отправили для своих земляков на передовой автомобили «Нива» и «УАЗ», бензопилы, печки, медикаменты, продукты и воду. Из Белокатайского района по заявкам бойцов на фронт отправили также два автомобиля, мобильную баню, пиломатериалы, бензогенераторы, обогреватели, запчасти, антидроновые одеяла, тёплые вещи. «УАЗ», мотоцикл, двигатели, колёса, посылки отправил Салаватский район. Дуванский район собрал и отправил имущество для военнослужащих батальона радиоэлектронной борьбы танковой дивизии, сообщил Башинформ.
А мастерица из Бижбулякского района Галина Габрахманова изготавливает для бойцов войлочные пояса. Будучи библиотекарем, с 2023 года она руководит волонтёрской группой «Единое сердце». «Вместе с другими мастерицами Галина Петровна делает войлочные пояса для наших военнослужащих. Широкие пояса закрывают поясницу и помогают в холод, особенно если приходится лежать на земле или находиться в окопах», — рассказал в соцсетях Радий Хабиров. Всего местные волонтеры делают 29 видов изделий для воинов на передовой. «Ваша поддержка очень важна», — отметил руководитель региона.
Также Башкирия продолжает восстанавливать разрушенную инфраструктуру на Донбассе. Как рассказал Радий Хабиров, приводить в порядок объекты в новых регионах республике помогают подрядчики. «С одним из них, публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства», мы сотрудничаем в Мариуполе. Завершили уже десятки объектов — школы, больницы, детские сады, учреждения культуры, жилые дома в историческом центре города», – сообщил Глава в соцсетях.
30 января в Уфе Глава Башкортостана принял участие в заседании коллегии МВД по республике, на которой подвели итоги работы ведомства за 2024 год. Радий Хабиров отметил сотрудников МВД за то, что они в непростых условиях сохраняют контроль над оперативной обстановкой, обеспечивают законность и правопорядок в регионе.
«По сравнению с прошлым годом почти на 14% сократилась преступность в общественных местах. Это один из важнейших показателей общей безопасности и комфортного проживания людей в городах и районах», – сказал Глава, отметив, что в целом уровень преступности в республике последние пять лет постоянно снижается. Так, более чем на треть сократилось число убийств, уменьшилось количество грабежей, разбоев, краж, изнасилований. По данным МВД по РБ, уровень преступности в регионе остаётся одним из низких среди субъектов ПФО и в целом по России. Это результат работы людей в погонах всех уровней – от рядовых сотрудников до руководителей служб, отметил Радий Хабиров.
При этом наблюдается рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Число мошенничеств превысило 11 тысяч. Так, на минувшей деле жители Башкирии отдали мошенникам более 31 млн рублей за сутки, установив новый антирекорд, сообщил Башинформ. В республике утвердили программу мероприятий по противодействию этим видам преступлений.
Башкортостан оказывает поддержку органам внутренних дел. В прошлом году из регионального бюджета выделено более 130 млн рублей, из которых 114 млн направлены на выплаты полицейским, обеспечивающим правопорядок в районах и городах. В этом году предусмотрели на это 219 млн рублей. Многие силовики, ветераны МВД принимают участие в спецоперации. Ни один сотрудник, оказавшийся в беде или получивший ранение, не останется без внимания, заверил Глава республики. На коллегии он обозначил ключевые направления совместной деятельности органов госвласти и МВД, а также вручил госнаграды.
Башкирия обновила рекорд по вводу жилья. В 2024 году в республике построили 3 млн 348 тысяч кв. метров жилья. Это 41,1 тысячи квартир, сообщил данные Росстата Радий Хабиров. Таким образом, республике удалось превысить показатели 2023 года на 1%.
«Большая часть сданного жилья — почти 70%, приходится на ИЖС. Жители республики построили 19 735 собственных жилых домов, – информировал Глава региона 30 января в соцсетях. – Мы поставили себе цель — ежегодно повышать количество построенного жилья в республике. Несмотря на сложные времена, нам это удается». Как и год назад, Башкирия по вводу жилья занимает 7-е место в стране и второе — по ПФО. «Цель до 2030 года остается неизменной — 4 млн кв. м в год. Ее поставил перед нами наш президент Владимир Владимирович Путин, и мы сделаем максимум, чтобы ее достичь», — заверил Глава республики.
В республике строят не только много жилья, но и социальных объектов. 30 января в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров и главный раввин России Берл Лазар заложили первый камень в строительство Центра для особенных детей. Его возведут возле синагоги на средства благотворителей и спонсоров, сообщил Башинформ. Инициаторами проекта стали члены Уфимской еврейской общины.
«Мы в Башкортостане живем в мире и согласии. Это во многом благодаря тому, что у нас сильные духовные лидеры, в том числе и наш уважаемый ребе Дан Кричевски. Поэтому сегодня с чистыми мыслями, с чистой душой мы с удовольствием заложим этот камень. И, конечно, совместно со всей республикой, совместно с Уфимской еврейской общиной мы этот центр построим», – сказал на церемонии Радий Хабиров.
В новом центре дети с особенностями здоровья смогут получить комплексную медицинскую и социальную реабилитацию. Объект планируют сдать уже в конце этого года. «Я лично приму участие в строительстве этого объекта. Он нам очень нужен. У нас 20 тысяч особенных детей. В прошлом году мы сдали центр „Салют“, расположенный в другой части города. Так что, мне кажется, это светлая, хорошая история», — рассказал Радий Хабиров «Башинформу».
Также в этот день Радий Хабиров на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром обсудил укрепление межконфессионального согласия в регионе и дальнейшие благотворительные проекты, которые реализует Уфимская еврейская община. По словам Берла Лазара, в Башкортостане созданы уникальные условия для межконфессионального мира. «Здесь есть взаимопонимание и настоящее партнёрство между властью и религиозными общинами», – отметил он.
Тем временем в Уфе продолжается строительство соборной мечети «Ар-Рахим», начатой еще в 2006 году. В 2016-м работы здесь были приостановлены. Стройку возобновили в апреле 2024 года при участии Главы республики, после комплексного обследования объекта. 31 января этого года Радий Хабиров вновь посетил стройплощадку мечети. Он осмотрел храмовый комплекс и оценил ход работ. Строители закончили работу по всем четырем минаретам мечети, они облицованы мрамором, доставленным из Греции, также смонтирована мозаика. В ближайших планах – начать делать кровлю, а затем приступить к облицовке фасада. Также заменят окна, чтобы внутри мечети было светло.
«Для меня лично – это один из самых сложных строительных объектов, потому что сложно всегда приходить на тот объект, который уже начинали, который долгое время простаивал. То там, то тут обнаруживаются всевозможные проблемы», – поделился Радий Хабиров. По его словам, в планах в этом году сделать фасад, в следующем году начать внутреннюю отделку.
«Я не буду говорить по срокам, мы будем все вместе тихо, спокойно, в рамках финансовых возможностей делать эту работу. Мы ее не будем останавливать, она постоянная, люди будут видеть, что работа ведется. А там, подчеркиваю, с Божьей помощью нам и определятся сроки», – рассказал Радий Хабиров журналисту «Башинформа» после осмотра стройки.
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