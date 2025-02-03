В Башкирии обновили рекорд, построят еще один Центр для особенных детей. Главное

На качество жизни людей напрямую влияет транспортная доступность. В этом году в Башкирию поступят еще три современных электропоезда «Финист», а в будущем Уфа может стать крупнейшим транспортным узлом ПФО, сообщил 28 января Радий Хабиров, подчеркнув, что республика получит электрички одной из первых среди регионов страны.

«Всего за последние пять лет мы получили 88 новых вагонов — с 2021 года подвижной состав пригородных поездов обновился на 70%», – рассказал Глава в соцсетях. В итоге пригородные перевозки стали более привлекательными. Только в Уфимской агломерации в 2024 году электричками воспользовались 2,8 млн человек — это на 700 тысяч больше, чем в 2023-м. В целом они перевезли 5,4 млн человек, на 1 млн человек больше, чем 2023-м. Увеличение числа электричек позволило сократить и время в пути. Так, от Шакши до Дёмы по железной дороге теперь можно доехать за 40 минут, а из Иглино до центра Уфы – меньше чем за час, сообщили на «Трансчасе» у Главы РБ.

По словам Радия Хабирова, в республике продолжится благоустройство ж/д станций на маршруте «городской электрички», еще планируют продлить маршруты из Уфы до Самары и Магнитогорска и увеличить число рейсов в Оренбург. «Будем работать над тем, чтобы превратить Уфу в крупнейший транспортный хаб ПФО. „Уфимскую электричку“ тоже будем развивать. Продлим маршрут до станции Чишмы, в перспективе до 2030 года организуем движение по Южному обходу до Зубово и Чесноковки», – поделился Глава и поблагодарил РЖД за эффективное взаимодействие.

Про работу прокуратуры

28 января в Уфе прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры республики по итогам работы в 2024 году. В нем принял участие Глава Башкортостана. В своём выступлении Радий Хабиров отметил, что в прошлом году органы прокуратуры эффективно решали задачи по обеспечению защиты прав участников спецоперации, в том числе являющихся должниками по исполнительным производствам. В итоге восстановлены права 39 военнослужащих. Также пресекаются нарушения со стороны недобросовестных недропользователей, сообщил Башинформ.