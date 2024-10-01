В России за езду без номеров будут лишать прав на срок до 1,5 лет

В России ужесточат ответственность за езду без государственных автомобильных номеров и их маскировку. Соответствующие поправки во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

Теперь за нарушения будут лишать водительских прав сроком от года до полутора лет (сейчас предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав до трех месяцев).

«Предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — говорится в пояснительной записке.

За повторное нарушение предусмотрят только лишение прав на срок от года до 1,5 лет. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект против фиктивных браков мигрантов.