Путин подписал указ об осеннем призыве в ВС России

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в стране будут призваны 133 тыс. человек.

«Осуществить с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих /…/ призыву на военную службу, в количестве 133 000 человек», — говорится в документе.

Добавим, летом этого года военный комиссар республики полковник Михаил Блажевич в интервью информагентству «Башинформ» отметил, что мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции.