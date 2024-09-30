Новости Башкортостана и Уфы
93.36
+0.14
103.65
-0.52
75.77
+2.21
17+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Политика
30 Сентября , 21:45

Президент России назначил в Башкирии новых судей

Президент Российской Федерации 30 сентября подписал указ о назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Судьей Верховного суда Республики Башкортостан назначена Элина Тагирова.

Судьей Дюртюлинского районного суда назначена Ильмира Фаткуллина.

Судьей Октябрьского районного суда Уфы назначена Лилия Артемьева.

Судьями Туймазинского межрайонного суда назначены Дегтярева Наталья Андреевна и Малышева Регина Фанилевна.

Автор:Рустем Сагитов
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru