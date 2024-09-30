Президент России назначил в Башкирии новых судей

Президент Российской Федерации 30 сентября подписал указ о назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Судьей Верховного суда Республики Башкортостан назначена Элина Тагирова.
Судьей Дюртюлинского районного суда назначена Ильмира Фаткуллина.
Судьей Октябрьского районного суда Уфы назначена Лилия Артемьева.
Судьями Туймазинского межрайонного суда назначены Дегтярева Наталья Андреевна и Малышева Регина Фанилевна.