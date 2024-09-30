Новости Башкортостана и Уфы
93.36
+0.14
103.65
-0.52
75.77
+2.21
17+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Политика
30 Сентября , 13:20

В Башкирии принят закон о новом порядке распределения разрешений на охоту

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о внесении изменений в статью 8 республиканского закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в РБ», упрощающий процедуру жеребьевки для охотников. В начале октября закон вступит в силу, сообщили в Госсобрании региона.

«Жеребьевка на право получения разрешения на добычу лося, барсука, рыси, бурого медведя и некоторых других видов охотничьих ресурсов теперь будет проводиться в электронном виде, с помощью программы, обеспечивающей случайный выбор победителей, — сообщил председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Это в разы сократит временные и материальные затраты».

По словам спикера парламента, ежегодно поступает порядка 11 тысяч заявлений о допуске к участию в случайной выборке.

До сих пор жеребьевка проводилась вручную. Приходилось изготавливать около 11 тысяч жребиев — распечатанных на бумаге и скрученных номеров заявлений. К этой работе привлекались специалисты министерства природопользования и экологии, работники подведомственных учреждений, студенты.

«Специально созданная комиссия проводила более 70 жеребьевочных процедур. Организационные мероприятия занимали в общей сложности около трех недель. „Цифра“ значительно сократит сроки и освободит людей от излишней нагрузки», — подчеркнул Константин Толкачев.

Напомним, незаконная охота карается уголовным преследованием и крупными штрафами.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru