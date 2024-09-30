В Башкирии принят закон о новом порядке распределения разрешений на охоту

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о внесении изменений в статью 8 республиканского закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в РБ», упрощающий процедуру жеребьевки для охотников. В начале октября закон вступит в силу, сообщили в Госсобрании региона.

«Жеребьевка на право получения разрешения на добычу лося, барсука, рыси, бурого медведя и некоторых других видов охотничьих ресурсов теперь будет проводиться в электронном виде, с помощью программы, обеспечивающей случайный выбор победителей, — сообщил председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Это в разы сократит временные и материальные затраты».

По словам спикера парламента, ежегодно поступает порядка 11 тысяч заявлений о допуске к участию в случайной выборке.

До сих пор жеребьевка проводилась вручную. Приходилось изготавливать около 11 тысяч жребиев — распечатанных на бумаге и скрученных номеров заявлений. К этой работе привлекались специалисты министерства природопользования и экологии, работники подведомственных учреждений, студенты.

«Специально созданная комиссия проводила более 70 жеребьевочных процедур. Организационные мероприятия занимали в общей сложности около трех недель. „Цифра“ значительно сократит сроки и освободит людей от излишней нагрузки», — подчеркнул Константин Толкачев.

Напомним, незаконная охота карается уголовным преследованием и крупными штрафами.