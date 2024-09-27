Губернатор Курской области поблагодарил Радия Хабирова и жителей Башкирии

Губернатор Курской области Алексей Смирнов выразил благодарность Главе Башкирии Радию Хабирову и всем жителям республики за поддержку, оказанную региону в связи с террористической атакой вооружённых формирований Украины.

«Многие жители Курской области были вынуждены эвакуироваться, в том числе за пределы региона. Люди оказались в сложной жизненной ситуации, потеряли близких, жильё. Я с уверенностью могу сказать, что все субъекты Российской Федерации сопереживают нам, ощущают наши проблемы как личную боль. Наших детей, наши семьи встречают как своих родных. В Курскую область каждый день продолжает поступать гуманитарная помощь. Мы очень благодарны за поддержку! Эта помощь – важная составляющая на пути к общей Победе! Оказанное Вами и жителями Республики Башкортостан содействие бесценно. Уверен, сообща мы преодолеем все трудности, станем еще сильнее и победим», – говорится в письме, которое поступило в адрес Главы Башкортостана.

Напомним, что с 8 августа из республики в Курскую область направили более 51 тонны гуманитарной помощи. Точку для её сбора организовали на базе молодёжного пространства «Йәшлек Хаус». Она работает по будням с 10:00 до 18:00. Сюда можно принести одежду и обувь для осенне-зимнего периода.

К сбору гуманитарной помощи также подключилась и Уфа. Организации города и неравнодушные жители собрали и отправили в Курскую область 55 тонн предметов первой необходимости. Это продукты, бутилированная питьевая вода, детское питание, одежда для взрослых и детей, спальные принадлежности и раскладушки, средства личной гигиены, медикаменты, а также школьные принадлежности, спальные мешки, бытовая химия, электротехника, инструменты и многое другое.

Кроме того, 40 детей из Курска отдохнули в детских лагерях республики. Ранее об этом сообщал «Башинформ».