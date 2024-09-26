Новости Башкортостана и Уфы
92.39
-0.47
103.48
+0.07
71.2
-2.26
14+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Политика
26 Сентября , 10:03

В Уфе провели лекции на тему традиционных ценностей

пресс-служба БГПУ
Фото:пресс-служба БГПУ

В Башкирском педуниверситете прошли просветительские лекции на тему семьи и традиционных ценностей «Семья, брак и культура отношений полов». Слушателями стали студенты Института педагогики и факультета психологии.

Спикерами выступили руководитель лекционного направления «Спаси Жизнь», зампредседателя и лектор Центра защиты материнства «Покров», лауреат конкурса «Серафимовский учитель — 2018-2019», отец пятерых детей, кандидат социологических наук, специалист по аксиологии, социологии семьи и демографии Константин Шестаков и протоиерей отдела благотворительности и социального служения Уфимской епархии Вячеслав Архангельский.

Спикеры напомнили, что в 2022 году главой государства Владимиром Путиным был издан указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Таковыми считаются «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Православный маяк» РО МОО «Союза православных женщин» в Башкирии при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива — 2024», при поддержке уполномоченного по правам ребенка в РБ Ольги Панчихиной.

Проект «Православный маяк» представляет собой серию просветительских встреч для старшеклассников и студентов, которые направлены на укрепление традиционных семейных ценностей, развитие культуры семейных отношений, повышение духовно-нравственного уровня молодых слушателей.

Пресс-служба БГПУ
Пресс-служба БГПУ
Пресс-служба БГПУ
Пресс-служба БГПУ
Фото:Пресс-служба БГПУ
Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru