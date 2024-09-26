В Уфе провели лекции на тему традиционных ценностей

В Башкирском педуниверситете прошли просветительские лекции на тему семьи и традиционных ценностей «Семья, брак и культура отношений полов». Слушателями стали студенты Института педагогики и факультета психологии.

Спикерами выступили руководитель лекционного направления «Спаси Жизнь», зампредседателя и лектор Центра защиты материнства «Покров», лауреат конкурса «Серафимовский учитель — 2018-2019», отец пятерых детей, кандидат социологических наук, специалист по аксиологии, социологии семьи и демографии Константин Шестаков и протоиерей отдела благотворительности и социального служения Уфимской епархии Вячеслав Архангельский.

Спикеры напомнили, что в 2022 году главой государства Владимиром Путиным был издан указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Таковыми считаются «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Православный маяк» РО МОО «Союза православных женщин» в Башкирии при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива — 2024», при поддержке уполномоченного по правам ребенка в РБ Ольги Панчихиной.

Проект «Православный маяк» представляет собой серию просветительских встреч для старшеклассников и студентов, которые направлены на укрепление традиционных семейных ценностей, развитие культуры семейных отношений, повышение духовно-нравственного уровня молодых слушателей.