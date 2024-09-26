Дамир Мустафин оставил кресло главы Альшеевского района Башкирии

Дамир Мустафин покинул кресло главы Альшеевского района. На своей странице в соцсетях он обратился к альшеевцам и сообщил, что сегодня сложит с себя полномочия главы администрации Альшеевского района и уйдет на заслуженный отдых. В должности руководителя муниципалитета он проработал 20,5 лет.

«Сегодня ухожу с должности главы, но не прощаюсь с вами. Я остаюсь вашим земляком, другом и соратником. Всегда буду готов оказать поддержку и поделиться своим опытом. Я буду жить в родных пенатах — в Раевке, бывать в деревне своего детства — Ташлах. Люблю свой район всем сердцем и буду всегда верен ему», — написал Дамир Мустафин.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в подавляющем большинстве муниципалитетов республики происходит сложение полномочий глав муниципальных образований.

«Мы проводим определенную кадровую работу. Какая-то часть, небольшая, глав муниципалитетов в силу разных причин уходит. Но подавляющее большинство глав, после того, как совет слагает полномочия и их полномочия прекращаются, подают на конкурс и в это время их полномочия будут исполнять их заместители. Мы не позволим образования некоего вакуума власти. Все станет на круги своя», — сказал он на оперативном совещании в правительстве.