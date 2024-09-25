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25 Сентября , 12:25

В Башкирии убийца и наркодилер просили помиловать их

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе прошло заседание комиссии по вопросам помилования при Главе РБ. Его провел председатель комиссии — спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. Были рассмотрены два ходатайства, оба отклонили.

«Осужденные отбывают наказания по тяжким статьям. В одном случае мужчина, состоящий в организованной преступной группе, занимался изготовлением наркотиков. Производство было организовано на садовом участке. Сам изготавливал, сам перевозил и распространял через „закладки“. Ранее мужчина уже отбывал условный срок за мошенничество. На этот раз он приговорен к реальному лишению свободы — на срок более 15 лет. Наказание получили и подельники», — сообщил Константин Толкачев.

К 16 годам заключения по целому ряду статей Уголовного кодекса приговорен фигурант второго дела.

«У осужденного давние проблемы с законом. В свои 16 лет получил первый срок за кражу в крупных размерах и угон автомобиля. Потом были не только кражи. Сейчас ему больше сорока, и он отбывает срок за пьяные драки с тяжелыми последствиями: двое скончались от травм, здоровью еще одного человека нанесен тяжкий вред. На сегодня он отбыл 14 лет заключения. В последние годы встал на путь исправления. Переведен на облегченные условия отбывания наказания. Будучи в колонии, женился. Учитывая тяжесть совершенных преступлений и постоянные проблемы с законом, Комиссия приняла решение отклонить ходатайство», — пояснил председатель комиссии.

Ранее в Башкирии отказались помиловать убийцу и насильника.

Автор:Дарья Субботина
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