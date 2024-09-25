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25 Сентября , 10:44

В Башкирии студенты удостоены именных стипендий

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

В Башкирии принято постановление правительства о назначении именных стипендий для отличившихся студентов в 2024-2025 годах.

Речь идет о стипендиях имени Равиля Бикбаева, Мустая Карима, Ирека Муксинова и Сосланбека Тавасиева. Всего именных стипендий удостоены восемь учащихся университетов республики. В документах указано, что выплаты назначают в соответствии с предложением министерства образования и науки республики.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с мая 2022 года в Башкирии увеличено количество стипендий для проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности аспирантов, студентов вузов и ссузов Башкирии до 235.

Напомним, сумма ежемесячной стипендии Главы республики аспирантам составляет 8050 рублей, студентам вузов — 6000 рублей, студентам ссузов — 5000 рублей.

Автор:Альфия Аглиуллина
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