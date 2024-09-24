Подсудимым разрешат заключать контракт о прохождении военной службы

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, разрешающий в период мобилизации или военного времени заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми на этапе судебного производства. Изменение вносится в связи с тем, что действующее законодательство не позволяет заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде, пояснили в Госдуме.

«Кроме того, был корреспондирующий закон, который позволит освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или контракту, — говорится в сообщении Госдумы. — На период прохождения военной службы производство по уголовным делам в отношении таких лиц будет приостановлено, а мера пресечения (подписка о невыезде, запрет определенных действий, залог, домашний арест, заключение под стражу) отменена».

Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые-мобилизованные и подсудимые-контрактники смогут после получения государственной награды или увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени).