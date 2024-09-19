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19 Сентября , 15:20

Владимир Путин наградил мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Указом Президента России Владимира Путина глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на сайте pravo.gov.ru

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждаются граждане:

- за особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности;

- за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, входящих в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

- за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин удостоил государственных наград жителей Башкирии.

Автор:Сергей Николаев
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