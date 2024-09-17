В Госдуме обозначили семь приоритетов новой сессии

Вячеслав Володин на первом пленарном заседании сессии Госдумы РФ обозначил семь ключевых приоритетов в работе депутатов на предстоящую сессию. Это:
«Среди наших постоянных приоритетов в работе — защита традиционных ценностей, культуры, института семьи и детства. До конца сентября рассмотрим законопроекты о запрете на усыновление российских детей для граждан тех стран, где разрешена смена пола, об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через интернет. Нам необходимо защитить наших детей, поэтому, коллеги, это тоже наш приоритет», — в частности, отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы рассказал, что в законодательном портфеле ГД находятся 1113 законопроектов, из которых 236 приняты в первом чтении, два — во втором.