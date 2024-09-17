Новости Башкортостана и Уфы
91.43
+0.29
101.51
+0.23
73.7
0
3+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Политика
17 Сентября , 16:12

В Госдуме обозначили семь приоритетов новой сессии

Вячеслав Володин на первом пленарном заседании сессии Госдумы РФ обозначил семь ключевых приоритетов в работе депутатов на предстоящую сессию. Это:

  • реализация послания президента РФ Федеральному собранию;
  • поддержка участников СВО и их семей;
  • рассмотрение и принятие бюджета на 2025–2027 годы;
  • поддержка регионов и муниципалитетов в модернизация ЖКХ;
  • повышение эффективности парламентского контроля за реализацией госпрограмм;
  • защита традиционных ценностей, культуры, института семьи и детства;
  • совершенствование миграционной политики.

«Среди наших постоянных приоритетов в работе — защита традиционных ценностей, культуры, института семьи и детства. До конца сентября рассмотрим законопроекты о запрете на усыновление российских детей для граждан тех стран, где разрешена смена пола, об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через интернет. Нам необходимо защитить наших детей, поэтому, коллеги, это тоже наш приоритет», — в частности, отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы рассказал, что в законодательном портфеле ГД находятся 1113 законопроектов, из которых 236 приняты в первом чтении, два — во втором.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru