Полад Бюльбюль оглы рассказал, что самое важное на форуме в Уфе

Председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств участников СНГ (МФГС), Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад БюльБюль оглы рассказал, что участники XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, который сегодня начал свою работу в Уфе, окружены в республике очень дружелюбным, теплым гостеприимством с момента, когда сошли с трапа самолета.

«Форум организован очень тщательно, с истинно башкирским гостеприимством, но при этом соблюдены все формы нашего форума. Панели, дискуссии, значит, возможность для свободного обмена мыслями, предложениями. Поэтому я хотел бы от имени правления фонда выразить огромную благодарность, прежде всего, руководителю республики, министерству культуры, министру и оргкомитету, я знаю, что заранее приезжали, на уровне вице-премьера проводилось совещание, давались необходимые указания. Всё-таки принять такое количество людей и, самое главное, – модное слово - обеспечить контент, чтобы было интересно участникам форума.

Проведение таких форумов имеет, на мой взгляд, очень большое значение. Это даёт возможность людям культуры, искусства, учёным общаться друг с другом. Вы знаете, что сейчас непростое вообще время во всем мире, и даже такие вещи, как дорожание и билетов, и гостиниц, и всякие там таможни, границы и так далее, общаться в этом плане стало труднее. Поэтому ценность таких мероприятий ещё больше возрастает, потому что создает для творческих людей возможность общения. И мне кажется, сегодня это очень важно.

Вот Михаил Ефимович подчеркнул, что и мы, и многие приехали сюда практически с форума объединённых культур, который только что прошёл в Санкт-Петербурге. И там было более 80 стран представлено. Если включить международные организации, то, может быть, и больше 100 получится. И вот этот очень заинтересованный обмен мнениями, мыслями о сегодняшней непростой ситуации, ситуации и в культуре, и вообще в мире, в жизни. Так что очень много проблем, и о них надо говорить. И на форуме в Санкт-Петербурге, и как продолжение, наш форум, который более локальный, это все-таки форум представителей стран СНГ, то есть бывшего постсоветского пространства, и поэтому здесь все-таки особая атмосфера, потому что люди моего поколения родились в одной стране. Так что, конечно, нам легче, но растет новое поколение уже в новых условиях, поколение интернета, для которых нет секретных тайн. Поэтому, конечно, очень важно живое общение. Это возможность показать себя и узнать других», - сказал Полад Бюльбюль оглы, отвечая на вопросы журналистов.