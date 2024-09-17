Михаил Швыдкой поделился сильным впечатлением от Уфы

Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сегодня во время общения с журналистами рассказал об одном из сильных впечатлений, которые он увезет из Уфы.

«Это впечатление сегодняшнего утра, когда мы подошли к памятнику Шаймуратову, выложили цветы, и когда стали уходить, мальчишки и девчонки лет 10, может быть 12, обступили вашего Главу республики. И они с ним фотографировались, как с кинозвездой. Понятно, что Полад думал, что к нему подойдут – нет-нет. И даже ко мне не подошли. Они подошли к Радию Фаритовичу – и это очень хороший знак, это очень хороший сигнал, что дети знают, что власть невраждебна людям. Это немаловажно, поверьте мне. А второе замечание очень короткое, ну где вы найдете еще республику и страну, где водку называют медом? У вас есть водка, башкирский мед, где еще это есть», - сказал Михаил Швыдкой.