Главе Башкирии вручили медаль за развитие гуманитарного сотрудничества

Высокую оценку уровню организации XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ во время пленарного заседания дал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления МФГС Михаил Швыдкой. Он вручил Главе Башкортостана медаль «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества». Радий Хабиров стал первым обладателем такой награды среди руководителей регионов России.

– На гостеприимной земле Башкортостана уже много столетий бок о бок живут народы самых разных этносов и религий. Тюркские народы и их традиции – это неотъемлемая часть многонациональной российской культуры, которая помогает развивать нашу общую культурную среду. Россия – пример того, как между собой могут уживаться представители самых разных национальностей, – подчеркнул Михаил Швыдкой. – При таком многообразии, суверенитете культурного, этнического и государственного развития нашим странам, конечно же, необходимо взаимодействовать. Очень важно, чтобы у нашего общего пространства было будущее. География – это судьба. Мы соседи, живём рядом, у нас много общих интересов и вопросов, которые нужно решать сообща.

Посол Азербайджана в России, председатель правления МФГС Полад Бюльбюль оглы поблагодарил руководство Башкортостана за планомерное укрепление сотрудничества.

– Атмосфера гостеприимства башкирского народа формировалась в течение многих веков. Уфе в этом году исполнилось 450 лет. Здесь бережно хранят память героев, среди которых не только башкиры. Это Герои Советского Союза, которые ценой своей жизни дали нам возможность жить дальше, – отметил Полад Бюльбюль оглы. – Глава Башкортостана очень внимательно относится к вопросам культуры, народной памяти. Считаю, что уважать свои корни, национальную гордость, культуру очень важно для дальнейшего развития региона.

Приветственный адрес участникам форума также направил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев:

«В нынешнем году Россия председательствует в Содружестве. Это свидетельствует о значительной роли России в сохранении и дальнейшем развитии общего гуманитарного пространства Содружества Независимых Государств. Символично также, что это знаковое событие проходит в городе Уфе, отмечающем в 2024 году 450-летие и являющимся столицей одного из регионов России – Башкортостана, который необычайно богат своим культурным и историческим прошлым. Научные, образовательные, творческие и просто человеческие связи на пространстве Содружества имеют многовековую историю. Они сохраняются и развиваются в наши дни. Эти связи опираются на богатые исторические традиции, культурную общность и дружбу народов стран СНГ, – говорится в приветствии. – Отрадно отметить, что ставшие доброй традицией ежегодные форумы научной и творческой интеллигенции являются одной из важных площадок сотрудничества для диалога по ключевым вопросам гуманитарного сотрудничества, профессионального общения, выработки новых стратегий, инициатив и инновационных проектов. Уверен, что форум внесёт значимый вклад в объединение потенциала творческого и научного сообщества по формированию общего гуманитарного пространства Содружества Независимых Государств. Желаю всем участникам форума успешной и плодотворной работы, неисчерпаемого вдохновения, новых творческих и научных достижений».

В завершение торжественного открытия форума Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды. Так, ордена Дружбы народов удостоен Михаил Швыдкой, а звания «Народный артист Республики Башкортостан» – Полад Бюльбюль оглы. Почётную грамоту республики получил исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Анатолий Иксанов.