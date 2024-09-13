Депутаты Башкирии рассмотрят кандидатуры на должность премьера

В Госсобрании — Курултае Башкирии рассмотрят кандидатуры на должности премьер-министра республики и его заместителей. Как сообщил председатель ГС РБ Константин Толкачев, в ближайшее время они будут внесены в парламент Главой региона Радием Хабировым.

«Представленные кандидатуры пройдут согласование с депутатским корпусом и будут вынесены на рассмотрение депутатов на пленарном заседании парламента. Предварительно будут проведены консультации с партийными фракциями. До формирования нового правительства в соответствии со ст. 93 Конституции РБ свои обязанности продолжит исполнять прежний состав правительства республики». — прокомментировал Толкачев.

Как добавил спикер, должности руководителей министерств и ведомств замещаются по решению непосредственно Главы Башкирии на основании его указов.

Ранее Радий Хабиров на церемонии своей инаугурации озвучил планы до 2030 года.