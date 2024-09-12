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12 Сентября , 15:12

В Башкирии обновился состав комиссии по формированию городской среды

Указом Главы РБ в состав межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Республике Башкортостан внесены изменения.

В состав комиссии введены:

  • Галиуллина М.М. – исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» (по согласованию),
  • Гордиенко З.М. – министр предпринимательства и туризма РБ,
  • Жукова С.Н. – член Совета при Главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества (по согласованию),
  • Малинская С.И. – исполняющая обязанности министра финансов РБ,
  • Маулимшина Э.М. – член Совета при Главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества (по согласованию),
  • Сарапулова О.В. – директор автономной некоммерческой организации «Институт развития городов и сел Башкортостана» (по согласованию),
  • Хайруллина Р.Ф. – начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Уфы (по согласованию).

Тем же указом из состава межведомственной комиссии выводятся: Арямнова Е.А., Афзалова Р.А., Гильванова Ф.Я., Игтисамова Л.З., Фаткуллина А.Н., Хабибуллина И.М.

Ранее сообщалось, что в Башкирии преображают 123 общественные территории.

Автор:Сергей Николаев
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