На инаугурации Главы Башкирии прозвучали гимны России и республики

В Уфе, в Доме Государственного Собрания – Курултая РБ началась торжественная церемония инаугурации Главы Республики Башкортостан.

На основной площадке Большого зала с правой стороны установлены тумба для специального экземпляра Государственного флага Республики Башкортостан, трибуна для принятия присяги и размещения текста присяги на государственных языках и специального экземпляра официального текста Конституции Республики Башкортостан на государственных языках. Сопровождает торжественную церемонию духовой оркестр. Он исполнил гимны России и Башкортостана.

Напомним, на церемонии инаугурации присутствуют: полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, избранный Глава республики Радий Хабиров, члены Центральной избирательной комиссии РБ, сенаторы Российской Федерации и депутаты Госдумы, члены правительства, председатели советов и главы администраций городов и районов республики и другие.