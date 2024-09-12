Игорь Комаров пожелал Главе Башкирии созидательной работы на благо населения

В Башкирии региональные органы власти сделают все возможное, чтобы достичь всех поставленных целей, и жизнь людей будет становиться лучше. Об этом 12 сентября на торжественной церемонии инаугурации Главы Республики Башкортостан сказал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Он поздравил руководителя республики Радия Хабирова со вступлением в должность Главы РБ.

«Жители вновь доверили вам на ближайшие пять лет представлять их интересы, улучшать качество жизни и развивать регион. Под вашим руководством реализуется целый ряд значимых проектов, они нашли отклик и поддержку жителей республики. Башкортостан — один из опорных регионов России, крупный индустриальный и аграрный центр, который вносит существенный вклад в экономику нашей страны. По объемам промышленного производства республика входит в число 15 регионов-лидеров России и в тройку крупнейших регионов в округе. По выпуску сельхозпродукции — на 2 месте в округе, по динамике инвестиций также входит в топ-3 по ПФО. Во многом это результат того внимания, которое команда Главы республики уделяет формированию благоприятной деловой среды. В национальном рейтинге инвестклимата регион — в тройке лидеров по нашей стране. Республика активно наращивает свои возможности в сфере оборонной промышленности, развивает научный потенциал высокотехнологичных отраслей. Большую поддержку региональные власти и лично вы, Радий Фаритович, оказываете участникам СВО и членам их семей. Развитие эффективно работающей системы социального сопровождения и поддержки защитников Отечества, адресная поддержка семей военнослужащих остается одной из первоочередных задач, — подчеркнул Игорь Комаров. — В рамках визита в Башкирию в 2023 году президент России Владимир Путин отметил особую роль региона в судьбе страны, которая связана с защитой Отечества и охраной границ. Для эффективного развития республики требуется бесперебойная работа объектов инфраструктуры, стабильность на рынке труда, улучшение предпринимательского климата. Необходимо учитывать мнение бизнеса и людей, используя все доступные инструменты обратной связи».

Полномочный представитель президента России в ПФО пожелал Радию Хабирову и его команде эффективной и успешной созидательной работы, реальных достижений и реализации всех планов на благо жителей Башкортостана.

Как информировал «Башинформ», в Уфе, в Доме Государственного Собрания — Курултая РБ началась торжественная церемония инаугурации Главы Республики Башкортостан. На основной площадке Большого зала с правой стороны установлены тумба для специального экземпляра Государственного флага Республики Башкортостан, трибуна для принятия присяги и размещения текста присяги на государственных языках и специального экземпляра официального текста Конституции Республики Башкортостан на государственных языках. Сопровождает торжественную церемонию духовой оркестр.