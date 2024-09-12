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12 Сентября , 10:46

Башкирия стала важной точкой на карте России

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Радий Хабиров рассказал о реализации в Башкирии крупных инфраструктурных проектов. Глава республики также отметил на церемонии вступления в должность, что регион стал важной туристической точкой на карте России.

«За эти годы мы реализовали крупные инфраструктурные проекты, вышли на рекордное количество жилищного строительства, полностью решили проблемы обманутых дольщиков. Начали преображать наши города и сёла, обновлять парки и скверы, общественные пространства. Сделали Башкортостан важной точкой на туристической карте России, открыли новые музейные центры», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялась торжественная церемония вступления в должность Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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