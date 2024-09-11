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11 Сентября , 17:30

Глава минздрава Башкирии удостоен медали «За заслуги» II степени

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин удостоен государственной награды. Медаль «За заслуги» II степени ему вручил руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.

Эта награда была присуждена указом Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника за высокий уровень профессионализма, преданность своему делу, значительную помощь, оказываемую мирным жителям города Красный Луч.

С 12 мая 2022 года из Башкортостана в ЛНР для оказания медицинской помощи выезжали 632 специалиста. Из них 408 врачей, 196 сотрудников среднего медперсонала, 28 водителей. Они приняли более 165 тысяч пациентов, провели более 120 тысяч обследований.

Сейчас в Красном Луче работает 24-я смена башкирских медиков. В составе бригады трудятся врач ультразвуковой диагностики, рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог, офтальмолог, эндокринолог, неонатолог, педиатр, детский хирург и рентгенолаборант, сообщили в минздраве РБ.

Автор:Элина Ахметова
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