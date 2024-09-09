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9 Сентября , 14:17

Вакантный мандат депутата Госcобрания Башкирии передадут Эльвире Мацкевич

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

По предварительным данным ЦИК Республики Башкортостан, на дополнительных выборах в Государственное собрание — Курултай РБ по Уфимскому избирательному округу № 54 со значительным перевесом лидирует самовыдвиженец Эльвира Мацкевич. Ее кандидатуру поддержали 54,55% проголосовавших в округе избирателей.

— Окончательные итоги будут оглашены чуть позже, но фаворит выборной кампании в парламент очевиден. Избиратели поддержали кандидатуру самовыдвиженца Эльвиры Мацкевич, — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Эльвира Александровна известна избирателям активной общественной работой. Является членом Общественной палаты Республики Башкортостан, возглавляет Комитет семей воинов Отечества. Будучи супругой военнослужащего — участника специальной военной операции, знает о проблемах бойцов и членов их семей не понаслышке. Наработанный опыт, компетенции в этой сфере, безусловно, будут востребованы в парламентской работе.

В ближайшее время Эльвира Мацкевич получит удостоверение об избрании депутатом Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва. Решение о включении депутата в состав профильного парламентского комитета будет принято на сентябрьском пленарном заседании Госсобрания.

Справка. В дополнительных выборах депутатов Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва по Уфимскому избирательному округу № 54 участвовали также Ильдус Ульмутаев (КПРФ) и Ляйсан Гарипова (ЛДПР). По предварительным данным, кандидаты набрали 25,27% и 18,93% голосов соответственно.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии выбрали депутата Госсобрания.

Автор:Лейла Аралбаева
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