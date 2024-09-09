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9 Сентября , 18:20

Результаты выборов в Башкирии честные и легитимные — юрист

Евгения Сюткина
Фото:Евгения Сюткина

Результаты выборов в Башкирии честные и легитимные, считает председатель Молодежного движения Ассоциации юристов России, замруководителя исполкома корпуса «За чистые выборы» Илья Руденко.

— Республика Башкортостан показала высокую явку в ходе Единого дня голосования — более 70 процентов. И в этом нет ничего удивительного. Башкирия является регионом высокой электоральной активности. Если мы обратимся к кампаниям прошлых лет, то увидим, что явка никогда не падала ниже 50 процентов. Избиратели приходят на участки семьями. Молодежь, глядя на старшее поколение, тоже не остается в стороне от избирательного процесса, — отметил он в беседе с «Общественной электронной газетой».

В ходе трех дней голосования я находился в Ситуационном центре независимого общественного мониторинга вместе с коллегами из корпуса «За чистые выборы» Независимого общественного мониторинга. Благодаря работе волонтеров мы могли наблюдать за ситуацией, которая происходит в целом по стране в Единый день голосования.

Всего на карту сообщений поступило более 170 тысяч сообщений, из которых порядка 20 тысяч касались Башкирии. Это 11,5 процента — довольно большой процент, который говорит о заинтересованности наблюдательского сообщества в освещении ситуации на избирательных участках. Эти сообщения носили информационный характер: наблюдатели показывали открытие избирательных участков, опломбирование сейф-пакетов, непосредственно подсчет голосов после завершения выборов. То есть за всеми процессами мы могли наблюдать.

Илья Руденко отметил, что в ходе выборов нарушений, которые повлияли на итоги голосования, в Башкирии не зарегистрировано. Возникали проблемы технического характера, но они быстро решались.

— Жители республики поддержали действующего Главу. Радий Хабиров набрал больше 80 процентов голосов избирателей. И в этом тоже нет ничего удивительного. Его хорошо знает население, знают его реальные дела. Кроме того, Радий Хабиров является членом команды президента. Авторитет президента автоматически переносится и на Главу республики.

Илья Руденко подчеркнул, что в ходе этой избирательной кампании Башкирия вышла на лидирующие места по явке и по индексу легитимности.

Автор:Элина Ахметова
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