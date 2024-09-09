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9 Сентября , 15:11
ВЫБОРЫ-2024

Эксперты отметили, что в Башкирии на выборах создали все условия для избирателей

ОЭГ
Фото:ОЭГ

В России завершились выборы депутатов и глав регионов страны. Свое мнение о ходе выборов изданию «Общественная электронная газета» высказал директор Фонда исследования проблем демократии, сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

— Только что мы провели в Общественной палате России итоговое заседание Ситуационного центра по общественному контролю за голосованием. И основной вывод, который мы сделали, — никаких значимых нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов, не зарегистрировано. Мы провели процедуру цифрового сейф-пакета и со 100-процентной вероятностью однозначно говорим, что каких-либо изменений, модификаций не зафиксировано.

Максим Григорьев отметил, что в стране были созданы все условия для волеизъявления граждан.

— Хочу отметить хорошую работу избирательных комиссий во всех регионах нашей страны и особенно в тех, где идут боевые действия, в Курской области. К нам постоянно поступает информация по линии международного общественного трибунала, мы все понимаем, что там происходит. Но даже в этих тяжелейших условиях были обеспечены все условия для волеизъявления граждан.

Что касается Башкирии, то образцово отработали и Общественная палата республики, и штаб по наблюдению за выборами. Присутствовали наблюдатели, вся работа была организована на очень высоком уровне. Республика Башкортостан по общественному контролю за выборами находится в пятёрке лучших регионов.

Каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов, в Башкирии также не было зафиксировано. Как и в других регионах, мы видели попытки распространения так называемых фейков, то есть неточной информации. Но в ходе проверок достаточно быстро выяснялось, что эта информация не соответствует действительности. И ещё хочу повторить — все возможности для реализации избирательных прав граждан в Республике Башкортостан были созданы.

Отдельно хочу отметить неплохой уровень участия граждан республики в выборах. Явка избирателей в Башкирии составила 72,34%.

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