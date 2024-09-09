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9 Сентября , 00:40
ВЫБОРЫ-2024

Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов в России

Азат Мухамедьянов
Фото:Азат Мухамедьянов

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев 8 сентября в режиме видеоконференции провел совещание с регионами, посвященное итогам Единого дня голосования. В нем принял участие Глава Башкортостана, руководитель регионального отделения партии Радий Хабиров.

Дмитрий Медведев отметил, что в течение трех дней, с 6 по 8 сентября, жители выбирали губернаторов, депутатов регионального и местного уровней. Всего голосование проходило в 84 регионах страны. В Башкортостане состоялись выборы Главы республики, а также депутатов местных советов в районах и депутата Государственного Собрания — Курултая региона по Уфимскому одномандатному округу № 54.

— Выборы прошли организованно, соответствовали законодательству. Хочу обратиться к тем гражданам, которые голосовали в сложных условиях. Искренне благодарю всех, кто пришел на избирательные участки. В крайне непростых условиях вы доказали, что по-настоящему являетесь гражданами своей страны. Спасибо всем большое, — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии поздравил кандидатов от «Единой России», которые «получили мандат доверия от избирателей» на выборах.

— Это кредит доверия, который необходимо будет реализовать в самое ближайшее время. Тем более, что цели наши остаются прежними. Партия, будучи правящей, выступает за всемерное развитие демократии в стране, за укрепление законности, за достижение тех экономических целей, которые стоят в народной программе «Единой России», за выполнение указов и решений Президента нашей страны, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее стали известны предварительные итоги выборов Главы Башкирии.

Автор:Азат Гиззатуллин
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