Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов в России

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев 8 сентября в режиме видеоконференции провел совещание с регионами, посвященное итогам Единого дня голосования. В нем принял участие Глава Башкортостана, руководитель регионального отделения партии Радий Хабиров.

Дмитрий Медведев отметил, что в течение трех дней, с 6 по 8 сентября, жители выбирали губернаторов, депутатов регионального и местного уровней. Всего голосование проходило в 84 регионах страны. В Башкортостане состоялись выборы Главы республики, а также депутатов местных советов в районах и депутата Государственного Собрания — Курултая региона по Уфимскому одномандатному округу № 54.

— Выборы прошли организованно, соответствовали законодательству. Хочу обратиться к тем гражданам, которые голосовали в сложных условиях. Искренне благодарю всех, кто пришел на избирательные участки. В крайне непростых условиях вы доказали, что по-настоящему являетесь гражданами своей страны. Спасибо всем большое, — сказал Дмитрий Медведев.