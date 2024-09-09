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9 Сентября , 10:05

БСТ покажет премьеру фильма «Башкортостан: всё только начинается»

Летопись новейшей истории Башкортостана – это самые яркие события, явления и их герои, без которых нельзя представить последние шесть лет нашей жизни. Проекты, в реализацию которых мало кто верил, амбициозные задачи и трудности преодоления. Богатыми на вызовы выдались прошедшие 6 лет для Башкортостана, которые в режиме стресс-теста испытывают наше общество на прочность: коронавирусная эпопея, Куштау, реалии СВО и внешнее санкционное давление для экономики.

Несмотря на временами шквалистый ветер, корабль Башкортостана идет уверенным курсом. В республике появились новые точки притяжения, в некогда запущенные парки и скверы вдохнули жизнь, регион совершил креативный поворот и стал признанным центром ярких мировых и всероссийских культурных событий. Хоспис, построенный на народные средства в Уфе, называют лучшим таким объектом в стране.

Тектонические сдвиги произошли и в научно-образовательной сфере Башкортостана, чего стоит открытие кампуса – первой очереди Евразийского научно-образовательного центра. В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении и спорте – какую сферу ни возьми, везде мы держим удар и добиваемся результатов.

Нам есть чем гордиться, что показать и над чем еще работать. Всё это громадьё объектов, проектов и планов на самом деле не для статистики и рейтингов, а прежде всего – для людей. Давайте вместе вспомним, как мы прожили минувшую 6-летку.

Громкая премьера на «БСТ». Уже в этот понедельник, 9 сентября, в 20.20. в эфире главного телеканала республики фильм «Башкортостан: всё только начинается».

Автор:Лейла Аралбаева
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