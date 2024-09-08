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8 Сентября , 11:39
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии созданы условия для голосования людей с ОВЗ

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии созданы условия для голосования людей с ОВЗ. О том, как именно происходит процесс, рассказали на брифинге в Общественном пресс-центре. Модератор брифинга, главный редактор агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов напомнил, что в республике 2024 год объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

– Неслышащие граждане очень ответственно относятся к выборам, традиционно ходят голосовать большими компаниями, семьями, – сказала председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Ольга Шевнина. – 100 лет назад у глухих не было права голоса, теперь глухие активно голосуют. В процессе подготовки к выборам было много визуальной информации.

Председатель Центра общественной жизни Булат Сафин показал трафарет: вложив в него бюллетень, могут проголосовать незрячие избиратели. Члены участковой избирательной комиссии всё объясняют, дают памятки для голосования по Брайлю.

Булат Сафин рассказал, что в Башкирии работают пять специальных избирательных участков для незрячих. Два из них находятся в Уфе, по одному в Белорецке, Стерлитамаке и Белебее.

– Все условия для незрячих созданы. Самая главная проблема – внутри головы человека, – подчеркнул Булат Сафин. – Иногда бывают внутренние барьеры, и все наши организации работают на то, чтобы человек мог преодолеть свой барьер. Я сам проголосовал на обычном участке – заранее позвонил, меня встретили, проблем не было. Человеческий фактор много значит, любому инвалиду готовы помочь. Но в основном, конечно, инвалиды голосуют на дому. По обществу слепых очень большая активность. Человеку, который по жизни постоянно сталкивается с проблемами, очень важно выразить свою волю и желание. 

Общей информацией о том, как организован процесс голосования в республике, поделился замминистра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Азат Арсланов.

– В Башкирии зарегистрированы 225 тысяч граждан старше 18 лет, имеющих инвалидность. Из них 12 тысяч по слуху, более 8 тысяч инвалидов по зрению, 19 тысяч с проблемами опорно-двигательного аппарата. 90 процентов избирательных участков расположено на первых этажах, более 1600 участков обеспечены пандусами, на более 800 установлены временные настилы, более 1200 участков оборудованы кнопками вызова персонала, – сказал замминистра. 
Автор:Лейла Аралбаева
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