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8 Сентября , 09:55
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии 101-летний ветеран самостоятельно пришел на выборы

В Башкирии 101-летний участник Великой Отечественной войны Фатхулла Юламанов из села Акъяр Хайбуллинского района самостоятельно пришел на выборы. Ветеран исполнил свой гражданский долг на УИК № 3203 в районном доме культуры, пишет местное издание «Хайбуллинский вестник».

Сообщается, что Фатхулла Юламанов сегодня является самым пожилым ветераном в районе. Он родился в многодетной семье 15 июля 1923 года в селе Акъяр. 5 марта 1942 года он был призван в действующую армию. Пешим маршем дошел до Сталинграда, форсировал Дон, в одном из ожесточенных боев получил тяжелые ранения в ногу и голову, лечился в госпитале.

К сожалению, его дорога домой оказалась очень длинной и трудной. В родной Акъяр он вернулся только в 1954 году. В том же году Фатхулла Аглиуллович сыграл свадьбу с Гаухар Абдулловной, с которой прожили 58 лет, воспитали пятерых детей. Сегодня его радуют восемь внуков и пять правнуков. До выхода на заслуженный отдых Фатхулла Аглиуллович трудился в сфере сельского хозяйства.

«Всю свою сознательную жизнь участвую в выборах, правда, в предыдущий раз голосовал на дому, — говорит ветеран, — но сегодня решил сам прийти на участок, ведь выбираем Главу Башкортостана. От выборов жду благополучия в стране, республике, чтобы экономика двигалась только вперед, мирного неба над головой».

Автор:Альфия Аглиуллина
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