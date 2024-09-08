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8 Сентября , 10:47
ВЫБОРЫ-2024

Наблюдатели поделились впечатлениями с выборов Главы Башкирии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Наблюдатели-блогеры рассказали, как они работают на УИКах по выборам Главы Башкирии. В Общественном пресс-центре только что состоялось прямое включение.

– В Давлекановском районе явка очень хорошая, по данным на утро, порядка 60 процентов избирателей проголосовали, – рассказала ответственный секретарь Давлекановского информационного центра Ольга Юдина. – Всё идет хорошо, без нарушений.

В ответ на вопрос, не появлялась ли на участке Баба Яга, как в Мелеузовском районе, блогер поделилась, что периодически заходят животные, но Бабы Яги не было.

Также состоялось прямое включение Риты Некрасовой из Сибая, где помимо выборов Главы республики проходят выборы в местный горсовет.

– Для всех избирателей здесь организован мастер-класс по плетению оберегов для бойцов СВО, – поделилась наблюдатель. – За 2 дня проголосовало более 42 процентов. Люди приходят большими семьями, даже с грудничками. 

Автор:Лейла Аралбаева
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