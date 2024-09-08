Общественники показали портрет избирателя Башкирии

В Уфе начался третий день работы Общественного пресс-центра. Модераторами брифингов выступают главный редактор агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов и журналист БСТ Гульсима Иштанова.

Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Лида Исаргакова прокомментировала ход выборов Главы республики.

— Наши наблюдатели объехали почти 200 участков, зафиксированных нарушений нет. Очень доброжелательная обстановка, конфликтов нет, — отметила руководитель штаба. — Голосование в Башкирии имеет свои особенности, люди приходят не по одному, с супругами и детьми. Портрет нашего избирателя — это семейный человек. Много национального колорита, креативят сотрудники избирательных комиссий. Много молодоженов, которые приходили на участки.

По словам Лиды Исаргаковой, было опубликовано 12 тысяч постов в соцсетях, все они носят информационный характер.

Наблюдатель отметила высокий уровень культуры избирателей.

— Мы выступаем единым фронтом, каждый выполняет свою функцию. Сегодня ждут представителей старшего поколения, которые привыкли приходить на участки в воскресенье, — подытожила эксперт.