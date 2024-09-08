Как в Башкирии проголосовали представители национальных организаций

Представители национальных организаций Башкирии рассказали о голосовании на выборах Главы республики.

– Мы нашей дружной командой проголосовали уже в первый день. Мы прикрепились к хорошему участку и у нас всё прошло как на празднике. Все вспомнили детство, как с родителями ходили голосовать, — рассказала директор Дома дружбы народов РБ Эльмира Саматова.

Руководитель ДДН отметила, что особенно празднично и красочно прошло голосование представителей историко-культурных центров. Они приходили на участки в национальных костюмах, много фотографировались.

– Этот день для нас очень значим, потому что решается не только судьба нашего региона, но и в целом России. В этот день выборы проходят и в других регионах. Для нас вдвойне значимо, у нас республика многонациональная и мы единой семьей очень тесно работаем, взаимодействуем, чувствуем большую поддержку руководства, – поделилась председатель организации «Канаш» РБ по сохранению и развитию языка и традиций чувашского народа Ирина Сухарева.

Руководитель Башкирской республиканской общественной организации Дагестанской национальной культуры Магомедхабиб Султанмагомедов отметил, что получил самые положительные впечатления в процессе голосования на выборах.

– Кандидаты на пост Главы республики – очень смелые люди, готовые взять на себя ответственность за судьбы 4-миллионного населения Башкортостана. Было очень празднично, на нашем участке голосовал и премьер-министр. Мы свой выбор сделали, – рассказал представитель дагестанского объединения.