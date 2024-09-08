«Изумрудная» пара проголосовала в Башкирии

Сегодня, 8 сентября, в Башкирии стартовал заключительный день голосования на выборах Главы республики. На избирательный участок № 1285 в Белорецке в числе первых пришла семейная пара Бердниковых. Анатолий Александрович и Людмила Петровна в этом году отмечают изумрудную свадьбу, вместе рука об руку они прошли целых 55 лет совместной жизни.

Супруги никогда не остаются в стороне от важных политических событий и на этот раз сделали свой выбор в пользу своего кандидата.

Ранее сообщалось, что дедушка Ляйсан Утяшевой станцевал на выборах Главы Башкирии.