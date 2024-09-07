Вадут Исхаков назвал лидеров среди СМИ Башкирии на выборах

Председатель Союза журналистов Башкортостана, главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков подвёл итоги работы региональных СМИ во второй день выборов Главы Башкирии. Он отметил, что журналисты опубликовали большое количество материалов на сайтах и соцсетях изданий, вышло много телесюжетов БСТ, подготовлены репортажи на башкирском и русском языках.

Вадут Исхаков также отметил, что по наблюдениям люди часто ищут информацию на сайте ИА «Башинформ».

«В „Башинформе“ вышло более 80 публикаций, просмотров очень много, информационное агентство традиционно в лидерах», — сказал Вадут Исхаков.

Также люди в городах и районах республики активно просматривают новостные ленты местных изданий, добавил он.