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7 Сентября , 16:14
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии проголосовало более 41 процента избирателей - ЦИК

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Фото:автор

По состоянию на 15 часов во второй день выборов, 7 сентября, проголосовало более 41 процента избирателей республики. Об этом на брифинге в общественном пресс-центре заявила секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова.

- В списки избирателей включено 2 970 400 избирателей, из них проголосовало 1 232 409 избирателей, что составляет 41,49 процента. В столице республики активность достигла 41,2 процента. Средняя явка по городам, помимо Уфы, составила 32,3 процента, средняя по районам - 43,69 процента.

По словам спикера, в лидерах - Аскинский, Балтачевский и Благоварский районы, где явка составила свыше 60 процентов. Среди городов - Агидель, Кумертау, Салават с данными - более 40 процентов. В Ленинском и Кировском районах Уфы проголосовало более 42 процентов избирателей.

На экстерриториальном участке в Москве свой голос отдали 134 избирателя. 

Автор:Лейла Аралбаева
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