В Башкирии пришли голосовать с птицей

Люди наделяют сову такими качествами, как мудрость, спокойствие и выдержанность. Вероятно, эти характеристики пернатого должны символизировать тех, кто сегодня исполняет свой гражданский долг.

Ранее в Белорецком районе республики на избирательном участке наблюдатели заметили пушистого «голосующего». Местные жители пришли на выборы вместе со своим питомцем — котом Симоном.