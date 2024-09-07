Россия откроет посольство в Доминикане

Правительство России откроет посольство в Доминиканской Республике. Соответствующее распоряжение за подписью председателя кабмина Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об учреждении Посольства Российской Федерации в Доминиканской Республике (г. Санто-Доминго)», — указывается в документе.

Министерству иностранных дел предстоит установить штатную численность работников посольства и утвердить штатное расписание. Расходы на открытие и содержание диппредставительства будут финансироваться за счёт средств, предусмотренных для МИД РФ в федеральном бюджете.