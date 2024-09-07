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7 Сентября , 17:16
ВЫБОРЫ-2024

На выборы в Башкирии пришли медведь, куница и панда

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии за выборами Главы республики наблюдают 13 тысяч наблюдателей. Нарушений, как и накануне, нет, зато на участках появляется много интересных персонажей.

По сообщениям наблюдателей, во второй день голосования на участках появлялись медведь, куница и панда. Об этом рассказал член Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Елизарьев:

- В Год семьи каждый четвертый гражданин приходит с семьей. Голосуют не только молодые семьи, приходят и в 65-летие семейной жизни. Отмечается приход пожилых жителей, вчера самому старшему было 94 года, сегодня 104 года. Сегодня приходили не только фольклорные ансамбли, на участках появлялись медведь, куница, на одном из участков была и панда - как символ нашей дружбы с Китаем. Играет музыка, на некоторых участках - живая музыка.

По словам наблюдателя, обстановка на участках праздничная, доброжелательная. 

- Общественный наблюдатель сегодня - это неравнодушный гражданин, который должен коммуницировать с такими же неравнодушными гражданами, знать и оповещать население. В наблюдатели в основном идут женщины, - отметил спикер. - В республике работают 13 тысяч наблюдателей, которые постоянно держат руку на пульсе.

Как отметил спикер, среди проблем - на участках для голосования были замечены небольшие очереди.

Автор:Лейла Аралбаева
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