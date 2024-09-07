Люди идут на выборы большими семьями – политолог

Люди идут на выборы большими семьями. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент УГНТУ Артур Сулейманов, который в общественном пресс-центре прокомментировал ход выборов Главы Башкирии.

– Эти выборы проходят в предельно комфортной, конструктивной и доброжелательной обстановке. Я провел аналитику соцсетей и обнаружил интересную тенденцию, что люди идут на выборы большими семьями. Сразу видно, что это не социальный заказ, люди идут со своей мотивацией. Это тот самый фактор гражданской политической культуры, который сегодня формируется в рамках страны в целом.

Политолог предрек высокую явку – порядка 70 процентов и более. Явка обеспечивается в том числе и тем, что выборы проходят три дня, и занятым людям проще найти время. Политолог отметил, что переход к трем дням голосования – это очень важный фактор развития политической избирательной системы в целом.

– Все прекрасно понимают, что эти выборы являются очень важными, судьбоносными в развитии следующих пяти лет, – подчеркнул спикер.