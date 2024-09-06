Новости Башкортостана и Уфы
89.7
+0.78
99.19
+1.12
73.09
+0.4
14+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Политика
6 Сентября , 14:08

За ходом выборов в России следят более 170 тысяч наблюдателей

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

За ходом голосования в российских регионах намерены наблюдать около 170 тысяч человек – от партий, кандидатов и общественных организаций, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«По имеющейся у нас информации, на избирательных участках в дни голосования может присутствовать, по крайней мере заявились – 170 тысяч наблюдателей. В том числе от 14 политических партий зарегистрировались более 70 тысяч наблюдателей», – уточнила она.

Напомним, при многодневном голосовании каждый субъект наблюдения (кандидат, партия, общественная палата) может направить на любой участок до трех наблюдателей на каждый день, чтобы они могли следить за процессом попеременно.

Ранее в общественном пресс-центре «Выборы Главы Республики Башкортостан – 2024» руководитель общественного штаба наблюдателей Лида Исаргакова сообщила, что нарушений в ходе выборов в Башкирии наблюдатели пока не выявили.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru