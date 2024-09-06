За ходом выборов в России следят более 170 тысяч наблюдателей

За ходом голосования в российских регионах намерены наблюдать около 170 тысяч человек – от партий, кандидатов и общественных организаций, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«По имеющейся у нас информации, на избирательных участках в дни голосования может присутствовать, по крайней мере заявились – 170 тысяч наблюдателей. В том числе от 14 политических партий зарегистрировались более 70 тысяч наблюдателей», – уточнила она.

Напомним, при многодневном голосовании каждый субъект наблюдения (кандидат, партия, общественная палата) может направить на любой участок до трех наблюдателей на каждый день, чтобы они могли следить за процессом попеременно.

Ранее в общественном пресс-центре «Выборы Главы Республики Башкортостан – 2024» руководитель общественного штаба наблюдателей Лида Исаргакова сообщила, что нарушений в ходе выборов в Башкирии наблюдатели пока не выявили.