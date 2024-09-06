В больницах Башкирии голосование пройдёт 8 сентября

Жители Башкирии, в дни выборов оказавшиеся в больницах республики, смогут проголосовать на месте лечения. Как сообщила представитель минздрава РБ Елена Озёрина, проверка показала готовность всех лечебных учреждений. Для маломобильных пациентов предусмотрены переносные урны.
Скорая помощь работает в штатном режиме, пока вызовов на избирательные участки не поступало, сообщила Елена Озёрина.
Пациенты в больницах будут голосовать в один день — в воскресенье, пояснил главврач ГКБ № 13 Булат Гарифуллин.
«Заранее получили всю информацию о пациентах, которые будут на этот день в стационаре, передали в комиссии. Кроме того, работает дежурная смена медиков, которые по желанию также могут проголосовать на работе.
На сегодня у нас на лечении 360 человек, 14 находятся в реанимации. Конечно же, те, кто без сознания, не могут голосовать. Кроме того, каждый день поступают новые пациенты, как правило, в остром состоянии, и им главное — начать лечение», — прокомментировал руководитель больницы.