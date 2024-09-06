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6 Сентября , 17:07
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии в свой день рождения проголосовали близнецы Зита и Гита

газета «Туймазинский вестник»
Фото:газета «Туймазинский вестник»

В свой день рождения на избирательный участок № 2987 в Туймазах пришли сестры-близнецы Зита и Гита Маризоевы. Сегодня им исполнилось 19 лет, сообщает газета Туймазинский вестник.

Девушки рассказали, что имена им дала бабушка — большая поклонница индийских фильмов.

«Мы друг с другом — неразлучны, прямо как Зита и Гита из одноименного фильма, — отметили они. — У нас одинаковые интересы, взгляды на жизнь. Мы даже одеваемся одинаково. У нас — многодетная семья, кроме нас, в ней есть еще четверо детей».

Зита и Гита учатся на четвертом курсе Туймазинского медицинского колледжа. После его окончания они намерены продолжить обучение в медицинском вузе.

«В прошлом году мы, к сожалению, не участвовали в голосовании. Так что сегодня у нас дебют. Пришли на избирательный участок в свой день рождения — получился отличный подарок. Столько внимания нам! — Мы мечтаем стать врачами, потому что в республике многое делается для развития медицины: строятся медицинские центры и хосписы, оснащенные современным оборудованием, развивается наука. Уверены, что регион продолжит развитие в этом направлении. Сегодня мы голосовали за здоровую нацию».

Напомним, сегодня, 6 сентября, в регионе стартовали выборы Главы Башкирии. Голосование продлится до 8 сентября включительно.

Процесс организуют Центризбирком Башкирии, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК.

газета «Туймазинский вестник»
газета «Туймазинский вестник»
газета «Туймазинский вестник»
газета «Туймазинский вестник»
Фото:газета «Туймазинский вестник»
Автор:Вероника Никитина
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