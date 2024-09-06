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6 Сентября , 09:12
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии безопасность на выборах контролируют полицейские

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии на каждом избирательном участке дежурят полицейские или члены УИК, сообщил на брифинге в общественном пресс-центре «Выборы Главы Республики Башкортостан – 2024» председатель ЦИК РБ Азат Галимханов.

Руководитель башкирского ЦИКа сообщил, что в республике работают 3302 участка, в том числе 40 временных — в больницах, санаториях, учреждениях ФСИН, и один избирательный пункт в Москве, где могут проголосовать люди с башкирской пропиской. Это командировочные, отпускники или те, кто работает в столице.

Всего в списках избирателей 2 969 775 жителей Башкирии.

К 43 957  маломобильным гражданам члены УИК выедут на дома по их заявкам.

На выборах работают 16 712 наблюдателей, 457 аккредитованных сотрудников 115 СМИ.

Автор:Элина Ахметова
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