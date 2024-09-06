В Башкирии мошенники пытаются обмануть избирателей

В Башкирии аферисты начали использовать проходящие сейчас выборы для своих корыстных целей. Как сообщили ГорОбзор.ру правоохранители, мошенники используют для этого телеграм. Они связываются с избирателями под видом ботов, которые якобы собирают информацию о нарушениях на выборах в республике.

Избирателей предупреждают, что это всего лишь очередной способ обмана. Единственная задача таких каналов – получить доступ к личным данным граждан и лишить их денег.

Напомним, выборы в Башкирии будут трехдневными – с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.