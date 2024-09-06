Опыт Башкирии в выборах учитывается в других регионах

За выборами в регионах, в том числе Башкирии, следит большая армия общественных наблюдателей. Об этом заявил председатель «Независимого общественного мониторинга» Александр Брод в пресс-центре во время прямого включения из Москвы. Он отметил, что Башкирия — большой регион с большим количеством муниципалитетов и избирателей и опыт республики обязательно будет использоваться в дальнейших выборных процессах в стране.

«Это большой вклад в совершенствование избирательного процесса. Как показывают соцопросы, в Башкортостане по итогам прошлогоднего единого дня голосования более 60% опрошенных доверяют ходу выборов, это высокий процент доверия, подчёркивающий легитимность избирательного процесса, строгость процедур и учёт каждого голоса избирателя», – сказал Александр Брод.

Сегодня в Башкирии с 8 утра не зарегистрировано ни одного нарушения. Но впереди ещё два с половиной дня голосования и подведения итогов, отметил Александр Брод. Он подчеркнул, что наблюдатели тщательно следят за тем, кто приходит на избирательные участки, есть ли участники СВО, ветераны, авторитетные жители региона, как оборудован участок, насколько он просторный и комфортный для людей с ограниченными возможностями здоровья, есть ли видеофиксация, если есть КОИБы, то разъясняют ли члены комиссии, как ими пользоваться. Это и голосование на дому, куда также могут приходить общественные наблюдатели и делать выводы.

В связи с многодневным голосованием встаёт вопрос хранения бюллетеней между днями голосования. Для этого предусмотрены сейф-пакеты, когда бюллетени запаковываются в специальные пакеты с контрольной линией. На них расписываются члены комиссии, могут расписаться и наблюдатели. Пакеты на ночь запираются в специальные сейфы под видеокамерами.

«В этом сезоне в 83 регионах проходит около 4 тысяч избирательных кампаний, и в каждом из этих субъектов не закрывались общественные штабы с выборов президента страны. Так же и в Башкортостане, с которым мы плотно контактируем. Общественные штабы готовили наблюдателей, которые следят за строгим исполнением закона, соблюдением электоральных процедур, дают оценку выборам, подготовленности избирательным участкам. И, конечно же, противодействие фейковой информации, поскольку дискредитаторы во время выборов не снижают своей активности, пытаются вмешаться в избирательный процесс. Поэтому мы нацеливаем наблюдателей на мониторинг интернета, СМИ и в случае выявления проблемы вопрос решается — до общественности доводится достоверная информация», — добавил Александр Брод.