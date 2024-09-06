На избирательном участке в Башкирии встречают блинами и квасом

В Бирском районе Башкирии, на избирательном участке № 1441 встречают тех, кто идет голосовать, блинами и квасом. Об этом «Башинформу» сообщают наблюдатели.

Помимо угощений, участницы ансамбля «Арама» встречают избирателей гостевыми песнями в ярких национальных костюмах.

Как сообщал Башинформ, сегодня утром в Башкирии открылись избирательные участки. Голосование продлится до 8 сентября включительно.

Всего в регионе проходят 218 избирательных кампаний. Это выборы Главы Башкортостана, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания – Курултая республики и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. В эти дни жители региона смогут проголосовать на одном из 3302 избирательных участков.